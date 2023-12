LA DINGUERIE DE BIARRITZ ATABAL Biarritz, 13 janvier 2024, Biarritz.

CUT KILLERCut Killer est le DJ leader de la scène Urbaine depuis plus de 20 ans. Il l’est l’un des DJ les plus emblématiques du hip-hop dans le monde.SANGRIA GRATUITELe trio emblématique des fêtes du sud-ouest nous régalera avec son énergie live et sa folie musicale.DJ MASTDJ international, depuis 15 ans il enflamme les dancefloors des plus grands clubs de la planète. Grâce à sa technique, ses nombreuses interventions en radio et ses remix, Dj Mast est une référence incontournable.BALPORESDJ – Producer installé sur la côte basque. Il est reconnu pour ses sets énergiques et festifs. Il proposera un Mix EDM et Electro Latino entre ses compositions et des re-edit d’originaux.FABIEN MANSASDJ acharné de la scène Rock, il surfera de titre en titre, avec malice et talent, pour nous refaire découvrir le répertoire des aficionados du blouson en cuir.DEEJAY YOSSILe DJ champion de France en 2000 ouvrira les festivités avec son set ragga / dance hall.

Tarif : 25.00 – 25.00 euros.

Début : 2024-01-13 à 19:30

ATABAL Allée du Moura 64200 Biarritz 64