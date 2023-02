ASYNCHRONE HOMMAGE A RYUICHI SAKAMOTO L’ASTRADA, 8 avril 2023, MARCIAC.

ASYNCHRONE HOMMAGE A RYUICHI SAKAMOTO L’ASTRADA. Un spectacle à la date du 2023-04-08 à 20:30 (2023-04-08 au ). Tarif : 21.0 à 21.0 euros.

L’ASTRADA – MARCIAC (L-R-21-1592/L-R-21-1768/L-R-21-1769) présente ASYNCHRONE UN HOMMAGE À RYÛICHI SAKAMOTOClément Petit (violoncelle, synthétiseurs) · Frédéric Soulard (synthétiseurs, drum machine) · Hugues Mayot (saxophones, clarinette basse) · Delphine Joussein (flûtes) · Manuel Peskine (piano) · Vincent Taeger (batterie, marimba) « Asynchrone » de Fredéric Soulard et Clément Petit célèbre la créativité protéiforme du compositeur, producteur et interprète Ryuichi Sakamoto, principalement connu pour ses B.O de films hollywoodiens tels que ‘Le Dernier Empereur’ de Bernardo Bertolluci ou ‘The Revenant’ de Alejandro González Iñárritu, moins pour son rôle phare dans les grandes innovations de la musique électronique et de l’ambiant à la fin des années 70’ ou pour son oeuvre colossale qui mêle instruments acoustiques, synthétiseurs ou ‘field recording’. Le duo s’attache moins à reproduire verbatim des extraits de ce répertoire qu’à s’inspirer de la liberté de Sakamoto, sa mystique, son aisance à s’inspirer autant de Debussy que de Kraftwerk. L’attraction s’explique aisément par les parcours des deux protagonistes. Tout comme Sakamoto, ils possèdent chacun une solide formation classique, – piano et violon pour Soulard, violoncelle pour Petit – qui a ensuite débouché sur de multiples expériences aussi bien en tant qu’instrumentistes que comme compositeurs, producteurs et ingénieurs du son dans des styles allant du jazz à la musique électronique, africaine…Tarif enfant : moins de 12 ansTarif jeune : moins de 25 ansAccessible aux PMR, parking à proximitéN° téléphone accès PMR : 09 64 47 32 29

Votre billet est ici

L’ASTRADA MARCIAC CHEMIN DE RONDE Gers

L’ASTRADA – MARCIAC (L-R-21-1592/L-R-21-1768/L-R-21-1769) présente ASYNCHRONE

UN HOMMAGE À RYÛICHI SAKAMOTO



Clément Petit (violoncelle, synthétiseurs) · Frédéric Soulard (synthétiseurs, drum machine) · Hugues Mayot (saxophones, clarinette basse) · Delphine Joussein (flûtes) · Manuel Peskine (piano) · Vincent Taeger (batterie, marimba)

« Asynchrone » de Fredéric Soulard et Clément Petit célèbre la créativité protéiforme du compositeur, producteur et interprète Ryuichi Sakamoto, principalement connu pour ses B.O de films hollywoodiens tels que ‘Le Dernier Empereur’ de Bernardo Bertolluci ou ‘The Revenant’ de Alejandro González Iñárritu, moins pour son rôle phare dans les grandes innovations de la musique électronique et de l’ambiant à la fin des années 70’ ou pour son oeuvre colossale qui mêle instruments acoustiques, synthétiseurs ou ‘field recording’.

Le duo s’attache moins à reproduire verbatim des extraits de ce répertoire qu’à s’inspirer de la liberté de Sakamoto, sa mystique, son aisance à s’inspirer autant de Debussy que de Kraftwerk. L’attraction s’explique aisément par les parcours des deux protagonistes. Tout comme Sakamoto, ils possèdent chacun une solide formation classique, – piano et violon pour Soulard, violoncelle pour Petit – qui a ensuite débouché sur de multiples expériences aussi bien en tant qu’instrumentistes que comme compositeurs, producteurs et ingénieurs du son dans des styles allant du jazz à la musique électronique, africaine…

Tarif enfant : moins de 12 ans

Tarif jeune : moins de 25 ans

Accessible aux PMR, parking à proximité

N° téléphone accès PMR : 09 64 47 32 29

.21.0 EUR21.0.

Votre billet est ici