Astropolis l’Hiver Brest Brest Catégories d’évènement: Brest

Finistère

Astropolis l’Hiver Brest, 9 février 2023, Brest . Astropolis l’Hiver 30 Rue Jean-Marie Le Bris La Carène Brest Finistère La Carène 30 Rue Jean-Marie Le Bris

2023-02-09 – 2023-02-11

La Carène 30 Rue Jean-Marie Le Bris

Brest

Finistère À la pointe Finistère, aux éléments déchaînés répondent des tempêtes soniques. Même en plein mois de février, Astropolis compte bien mettre en ébullition les salles de Brest. Festival majeur des cultures électroniques underground, l’édition hivernale met à l’honneur une programmation riche, variée et novatrice. Né des rave parties de la fin des années 80, le vétéran est toujours en pleine forme : été comme hiver, il voit déferler des milliers de festivaliers aux quatre coins de la cité brestoise.

La fête y bat son plein, privilégiant l’humain, la prestation live et s’adressant à tous les âges.

Les moins de 12 ans viendront danser sous la lumière des boules à facettes de l’Astroboum.

L’évènement « Vive la fête », à Bohars, est dédié au public en situation de handicap. De quoi vibrer et se réchauffer en chœur au cœur de l’hiver ! +33 2 98 43 37 74 http://astropolis.org/ La Carène 30 Rue Jean-Marie Le Bris Brest

dernière mise à jour : 2022-12-14 par

Détails Catégories d’évènement: Brest, Finistère Autres Lieu Brest Adresse Brest Finistère La Carène 30 Rue Jean-Marie Le Bris Ville Brest lieuville La Carène 30 Rue Jean-Marie Le Bris Brest Departement Finistère

Brest Brest Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brest/

Astropolis l’Hiver Brest 2023-02-09 was last modified: by Astropolis l’Hiver Brest Brest 9 février 2023 30 Rue Jean-Marie Le Bris La Carène Brest Finistère Brest finistère

Brest Finistère