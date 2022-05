Astropolis fête la Bretagne au Fort de Penfeld ! Fort de Penfeld, 22 mai 2022, Guilers.

Astropolis fête la Bretagne au Fort de Penfeld !

Fort de Penfeld, le dimanche 22 mai à 12:30

**SUR SCÈNE / WAR AL LEURENN** ➡ [CLARA LE MEUR](https://claralemeur.bandcamp.com/releases) live / Synth pop – Quimper ➡ [ERWAN KERAVEC](http://www.erwan-keravec.eu/) / Musique traditionnelle expérimentale – Locoal Mendon ➡ [SARAKINIKO](https://sarakiniko.bandcamp.com) / Mud pop & Shoegaze – Rennes ➡ [FILSAN](bit.ly/3rFPFgk) / Groove & Electro – Lorient ➡ MSTRWZ – Brest ➡ [BAGAD KEVRENN BREST SANT MARK](https://www.facebook.com/KevrennBrestSantMark) / Musiques traditionnelles – Brest **ANIMATIONS POUR TOUT.E.S / ABADENNOÙ EVIT AN HOLL** Jeune public / Jeux & sports bretons avec [FALSAB](https://www.facebook.com/confederation.falsab) / Fresque naturelle avec Anne Zeum / Découverte du breton [SKED](https://www.facebook.com/kevredigezh.sked.7) Evit ar re yaouank / C’hoarioù ha sportoù Breizh gant ar FALSAB / Livadenn-voger naturel gant Anne Zeum / Tañva d’ar brezhoneg gant SKED Dimanche 22 mai, Astropolis investit à nouveau le Fort de Pendeld pour la Fête de la Bretagne ! De 12h30 à 19h30 dans le cadre champêtre du fort, une journée familiale, conviviale mais surtout festive pour tous les âges avec au programme un beau panorama de la scène locale avec le live synth pop envoutant de CLARA LE MEUR, les disques fun & vintage du brestois MSTRWZ, la dreampop légère de SARAKINIKO, la fusion entre musiques traditionnelles et expérimentales d’ERWAN KERAVEC, le doyen des bagads bretons, le Kevrenn Brest Sant Mark, et un closing festif avec le groove fédérateur et chaleureux de FILSAN. Côté animations, petit.e.s et grand.e.s s’amuseront toute la journée avec les jeux et sports bretons de la FALSAB, la conception d’une fresque naturelle avec Anne Zeum, des ateliers jeune public avec Cookids on the Floor et la découverte de la langue bretonne avec SKED. Une longue fête au doux parfum d’été, sous le signe du partage, des retrouvailles et de la danse, le tout les pieds dans l’herbe ! #fetebretagne2022 ———— D’ar Sul 22 a viz Mae, e teuio en-dro Astropolis e Kreñv Penfell evit Gouel Breizh ! Ur gouel dibar evit an holl an hini eo. Adalek 12e30 betek 7e30 noz e vo strollet an dud en un aergelc’h dipar ! Roll an devezh ? Ur sell ouzh sonerezh ar vro gant Clara Le Meur hag e synth pop strobinellus, ar brestad MSTRWZ hag he fladennoù fentus ha kozh, Sarakiniko hag e dreampop skañv, Erwan Keravec a gendeuz sonerezhioù mod-kozh hag arnodel, ar Gevrenn Brest Sant Mark, koshañ bagad Breizh, hag evit echuiñ en un doare birvidik, Filsan hag e groove kevreer ha tomm. Evit an abadennoù kinniget d’ar re vihan ha d’ar re vras, c’hoarioù ha prantadoù sport vo kinniget gant ar FALSAB, un atalier evit sevel ul livadenn-voger naturel gant Anne Zeum, atalieroù evit ar re vihan gant Coolkids on the floor, ha prantadoù tañva d’ar brezhoneg kinniget gant Sked. Ur gouel a-hed an devezh gant c’hwezh an hañv an hini eo, gant eskemmoù, kejadennoù, dañsoù ha pep tra, an treid war al leton ! #gouelbreizh2022 ———— **PRATIQUE / Titouroù** **Pour tou.te.s ! / Evit an holl !** La Fête de la Bretagne est un évènement familial. De nombreuses animations sont pensées pour le jeune et très jeune public et des casques pour protéger les oreilles des plus jeunes sont à disposition des parents. Un abadenn evit ar familhoù hag ar vugale eo Gouel Breizh ; abadennoù e-leizh a vo evit ar re vihan hag ar re vihanik. Tokarnoù, ha stouvoù-skouarn a vo evit gwareziñ divskouarn ar vugale. **Du côté vert de la force ! / Doujañs d’ar glasvezh !** Respectez le magnifique site du fort de Penfeld et ses environs ! Ramassez, triez vos déchets et ne jetez rien par terre. Pensez à ramener vos sacs poubelles/cendriers ou à utiliser ceux du point info ! Et pour venir, préférez le bus, le covoiturage ou le vélo ! Alato Tudoù ! Brav-kenañ eo Kreñv Penfell, mar-plij ganeoc’h, doujit ouzh an endro ! Diveskit ha lakait ho lastez er poubellennoù, na laoskit tra ebet war al leur. Podoù-ludu a vo el lec’h titouriñ. Gallout a reoc’h dont en ur c’henweturiñ pe dont gant ar bus pe war ho marc’h-houarn memes ! **Accès / Mont e-barzh** Allez-y en bus ! Le moyen le plus pratique et écologique pour venir ! 1 bus toutes les heures du centre-ville : Ligne 10 arrêt : “Bohars – Penfeld” Deuit gant ar bus ! Aes hag ekologel eo ! Unan bep eurvezh a guitao ar c’hreiz-kêr. Linenn 10, arsav Boc’harz-Penfell. **En voiture, favorisez le covoiturage ! / Gwelloc’h kenweturiñ !** Parking de la Marine de Penfeld (entrée direction La Villeneuve : au rond-point du parc expo de Penfeld, prendre direction Bois de Keroual et directement tourner à gauche) Parklec’h ar Morlu (eus Kroashent Penfell, war-zu Koad Keroual, hag a-gleiz-tout !) **Sur place / War al lec’h** Buvette & restauration aux couleurs de la Bretagne – Toilettes – Accès PMR – Prévention : bouchons d’oreilles et casques de protections auditive pour les enfants - Bar à eau avec Eau du Ponant SPL Tavarn ha boued Breizh – Privezioù – Tremen TDK- Tokarnoù, stouvoù-skouarn evit ar vugale – Dour fresk gant un davarn-dour deus ar Ponant SPL Un grand merci à nos partenaires / Trugarez a-greiz kalon d’hor c’hevelerien : Région Bretagne – Ville de Guilers – SKED – Baril – Eau du Ponant

2€ – Gratuit pour les moins de 12 ans

Journée familiale et conviviale avec le festival de musique électronique brestois

