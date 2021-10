Gif-sur-Yvette amphithéâtre C. Bloch,CEA,Orme des merisiers Essonne, Gif-sur-Yvette Astrophysique@Paris-Saclay : Journée de lancement de l’axe Astrophysique de la Graduate School physique. amphithéâtre C. Bloch,CEA,Orme des merisiers Gif-sur-Yvette Catégories d’évènement: Essonne

### Astrophysique@Paris-Saclay est la journée de lancement de l’Axe Astrophysique de la Graduate School Physique de Paris-Saclay. Il s’agît du premier des événements annuels organisés par le Comité de l’Axe afin de permettre à la communauté astrophysique de Paris-Saclay de se réunir et échanger sur les différents thèmes de recherche et les liens avec les formations (Master et Doctorat). Elle est organisée autour de présentations générales sur la recherche et l’enseignement développés au sein de l’Axe, ainsi que des présentations scientifiques des doctorants en astrophysique de Paris-Saclay. Elle se déroulera de 9h30 à 17h à l’amphithéâtre Bloch au CEA Orme des Merisiers. **Orateurs :** Alain Abergel (IAS), Dimitra Koutroumpa (LATMOS), Anaelle Maury (AIM / Visio), Jérôme Guilet (AIM), Anne-Cecile Buellet (AIM), Thomas Colas (IAS), Tobias Liaudat (AIM), Mathieu Vincendon (IAS), Laurent Verstraete (IAS), Quentin Noraz (AIM), Vincent David (LPP), Sylvain Breton (AIM), Tania Le Pivert-Jolivet (IAS), Rozenn Robidel (LATMOS), Olivia Chitarra (ISMO). **Comité d’organisation :** _Alain Abergel, Aline Meuris, Dimatra Koutroumpa, Mathieu Vincendon, Sarah Garçon, Sylviane Gesbert._ **Contacts :** Mathieu Vincendon ([[mathieu.vincendon@u-psud.fr](mailto:mathieu.vincendon@u-psud.fr)](mailto:mathieu.vincendon@u-psud.fr)), Aline Meuris ([[aline.meuris@cea.fr](mailto:aline.meuris@cea.fr)](mailto:aline.meuris@cea.fr)), Dimatra Koutroumpa ([[dimitra.Koutroumpa@latmos.ipsl.fr](mailto:dimitra.Koutroumpa@latmos.ipsl.fr)](mailto:dimitra.Koutroumpa@latmos.ipsl.fr)). ### Programme de la journée : 1re partie – Présentation générale de l’axe 2e partie – Univers Lointain – 3 présentations par des doctorants de l’axe _Pause déjeuner_ 3e partie – Enseignement 5e partie – Système solaire et milieu interstellaire – 3 présentations par des doctorants de l’axe [**Programme**](https://www.universite-paris-saclay.fr/sites/default/files/2021-10/GSP_Programme%20Astrophysique%40Paris-Saclay.pdf) (cliquez sur le lien pour ouvrir le document PDF) ### Informations pratiques : Déjeuner sur place offert (sur inscription) Conférence en mode hybride (présentiel et visio) [**Formulaire d’inscription en ligne**](https://www.universite-paris-saclay.fr/form/journee-astrophysique-16-novembr) **Date limite d’inscription : 2 novembre 2021** _Nota : affiche et programme provisoires._

