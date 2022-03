Astronours SEL, 9 mars 2022, Sèvres.

Astronours

SEL, le mercredi 9 mars à 10:30

**Une aventure dans les étoiles !** La banquise fond sous les pattes de Neige, l’ours polaire. Les grosses machines assèchent la rivière de Truffe, la grizzly. Et Pandou, le panda, a très peur d’être remis en cage dans le zoo. Alors, c’est décidé, nos trois amis partent dans leur éco-fusée chercher une nouvelle planète, pleine de poissons et d’abeilles, où il fera bon vivre pour les ours. Des aventures extraordinaires les attendent dans le ciel étoilé. Ils y rencontrent la gentille mais aride Lune, un génie farfelu et de drôles d’extraterrestres. Ils comprennent alors que rien ne vaut leur belle planète bleue et décident de retourner sur Terre pour la protéger avec l’aide des enfants. Un spectacle d’éveil à l’écologie, interactif, drôle et poétique, à vivre en famille ! _Présenté par : La Compagnie Les Échappés de la Coulisse_ _Avec : Barthélemy Guillemard , Jules Meary , Eugénie Thieffry_

Tarifs : TJ : 6€ • TA : 8€ • TR : 10€ • TP : 12€ / Dès 3 ans

Jeune public

SEL 47 grande rue, 92310 Sèvres Sèvres Hauts-de-Seine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-09T10:30:00 2022-03-09T11:15:00