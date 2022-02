Astrónomos de mi barrio – Cinélatino Médiathèque Empalot Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Astrónomos de mi barrio – Cinélatino Médiathèque Empalot, 29 mars 2022, Toulouse. Astrónomos de mi barrio – Cinélatino

Médiathèque Empalot, le mardi 29 mars à 15:30

Mardi 29 mars à 15h30 Programme de 4 courts-métrages, dans le cadre du Focus Patricio Guzmán. Précédé d’un impromptu poétique du Théâtre de la Passerelle. Les personnages de l’astronomie sont aussi bien des amateurs éclairés que des professionnels, ingénieurs ou techniciens, tous, trois hommes et une femme, également passionnés par leur métier. Ils nous permettent le voyage au fond du ciel et de leur imagination. Menés avec énergie et humour, ces quatre courts-métrages sont un régal humain et esthétique car on profite aussi des quelques vues du ciel fabuleux d’Atacama. Programme : Astronómos de mi barrio, María Teresa y la enana marrón, Oscar Saa, el técnico de las estrellas, José Maza, el viajero del cielo. Médiathèque Empalot Mardi 29 mars à 15h30 Programme de 4 courts-métrages, dans le cadre du Focus Patricio Guzmán. Précédé d’un impromptu poétique du Théâtre de la Passerelle. Les personnages de l’astronomie sont aussi bi Médiathèque Empalot Médiathèque Empalot, Toulouse Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-29T15:30:00 2022-03-29T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Médiathèque Empalot Adresse Médiathèque Empalot, Toulouse Ville Toulouse lieuville Médiathèque Empalot Toulouse Departement Haute-Garonne

Médiathèque Empalot Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Astrónomos de mi barrio – Cinélatino Médiathèque Empalot 2022-03-29 was last modified: by Astrónomos de mi barrio – Cinélatino Médiathèque Empalot Médiathèque Empalot 29 mars 2022 Médiathèque Empalot Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne