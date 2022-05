Astronomie pour les petits Cité des sciences et de l’Industrie Paris Catégorie d’évènement: Paris

du mardi 3 mai au dimanche 8 mai à Cité des sciences et de l’Industrie

_Astronomie pour les petits_ a été conçu afin de promouvoir une sensibilisation à la science des très jeunes enfants dans le contexte familial et scolaire. Cette sensibilisation passe par l’émotion, la créativité et la découverte. Le résultat est surprenant et enrichissant pour les petits spectateurs qui, au son des mélodies, seront fascinés par la lumière des étoiles dans le ciel nocturne, les anneaux de Saturne, les phases de la Lune… en un mot, l’astronomie.

Réservation obligatoire

Dans le cadre de la Saison France-Portugal 2022, le Planétarium vous propose de découvrir ce film produit par l’Exploratório – Centro Ciência Viva de Coimbra. Cité des sciences et de l’Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-03T10:15:00 2022-05-03T10:45:00;2022-05-04T10:15:00 2022-05-04T10:45:00;2022-05-05T10:15:00 2022-05-05T10:45:00;2022-05-06T10:15:00 2022-05-06T10:45:00;2022-05-07T10:15:00 2022-05-07T10:45:00;2022-05-08T10:15:00 2022-05-08T10:45:00

