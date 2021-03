Angers Angers Angers [ASTRONOMIE] La mission du Rover Perseverance sur Mars Angers Angers Catégorie d’évènement: Angers

[ASTRONOMIE] La mission du Rover Perseverance sur Mars Angers, 10 mars 2021-10 mars 2021, Angers. [ASTRONOMIE] La mission du Rover Perseverance sur Mars

Angers, le mercredi 10 mars à 19:00

Le 18 février 2021 restera une date à graver dans l’Histoire de l’Astronomie: le rover Perseverance a réussi à se poser sur Mars, après sept mois de voyage ! Sa mission d’exploration, pour trouver des traces de vie sur la planète rouge, durera un peu plus de deux ans. Comment cela a-t-il été rendu possible ? Rendez-vous pour une conférence en ligne, mercredi 10 mars à 19h avec Maxime Pineau, chercheur au Laboratoire de Planétologie et Géodynamique (L.P.G.) de Nantes, pour faire le point sur la mission Mars2020 : l’arrivée et le début de mission du Rover Perseverance ! Une conférence co-organisée par Terre des Sciences, Laboratoire de Planétologie et de Géodynamique de Nantes, Curiosity-ESEO et Ciel d’Anjou.

Entrée libre, sur inscription.

Conférence en ligne pour fait le point sur la mission Mars 2020, gratuit et ouvert à tous. Angers Angers Angers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-10T19:00:00 2021-03-10T20:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Angers Autres Lieu Angers Adresse Angers Ville Angers