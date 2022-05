ASTRONOMIE : FÊTE DU SOLEIL Les Paroches Les Paroches Catégories d’évènement: 55300

ASTRONOMIE : FÊTE DU SOLEIL Les Paroches, 25 juin 2022, Les Paroches. ASTRONOMIE : FÊTE DU SOLEIL Observatoire du Champ Chipoté Coupole Sylvain Jannot Les Paroches

Les Paroches 55300 Les Paroches Programme du Samedi 25 Juin 2022

-> Après-midi :

– Observation du soleil dans les différents instruments

– Activités autour du Soleil

-> Soirée (à partir de la tombée de la nuit) :

– Observation des soleils (étoiles à, du ciel à l’oeil nul et aux instruments)

– Observation des planètes visibles en ce début de nuit et des constellations avec leurs galaxies f.rannaud@gmail.com +33 6 88 48 68 43 Observatoire du Champ Chipoté Coupole Sylvain Jannot Les Paroches

