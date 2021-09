Nice OBSERVATOIRE DE LA CÔTE D'AZUR Alpes-Maritimes, Nice Astronomie et Patrimoine – Visites guidées du site historique de l’Observatoire de la Côte d’Azur à Nice OBSERVATOIRE DE LA CÔTE D’AZUR Nice Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Astronomie et Patrimoine – Visites guidées du site historique de l'Observatoire de la Côte d'Azur à Nice

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à OBSERVATOIRE DE LA CÔTE D'AZUR

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à OBSERVATOIRE DE LA CÔTE D’AZUR

Fondé en 1881, l’Observatoire de Nice est aujourd’hui un des 4 sites géographiques de l’Observatoire de la Côte d’Azur, établissement public de recherches en sciences de la Terre et de l’Univers. Localisé sur le Mont Gros, à l’est de la ville de Nice, ce site conjugue un patrimoine historique exceptionnel et des infrastructures de recherche contemporaine. Pour découvrir le volet patrimonial et la culture scientifique de ce site remarquable, des visites guidées de l’Observatoire de Nice sont organisées à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2021. Cette année vous pourrez redécouvrir le symbole de notre observatoire “La Grande Coupole” qui a ré-ouvert après 3 ans de travaux!

Gratuit, sur inscription: https://www.oca.eu/fr/visites-individuels

OBSERVATOIRE DE LA CÔTE D'AZUR
Boulevard de l'Observatoire
Nice
Alpes-Maritimes

2021-09-18T09:30:00 2021-09-18T11:00:00;2021-09-18T13:30:00 2021-09-18T15:00:00;2021-09-18T15:15:00 2021-09-18T16:45:00;2021-09-19T09:30:00 2021-09-19T11:00:00;2021-09-19T13:30:00 2021-09-19T15:00:00;2021-09-19T15:15:00 2021-09-19T16:45:00

