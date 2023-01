Astronomie de l’étrange Morlaix Morlaix Catégories d’Évènement: Finistère

Finistère Avec Yaël Nazé, astrophysicienne à l’Université de Liège Conférence scientifique pour le grand public, organisée dans le cadre des Mercredis de l’Espace des sciences. Quoi de plus étrange que tous ces bidules célestes et les énergumènes qui les étudient ? Cette conférence vous dévoile quelques arcanes parmi les plus bizarres de la science du ciel et de ses adeptes. La particularité de cette rencontre : c’est vous qui choisirez les thèmes à aborder, parmi de nombreuses propositions un rien décalées… Vous repartirez de cette plongée dans l’étrange cosmique un sourire aux lèvres et au cerveau. Une chose est sûre : l’univers n’a pas fini de nous étonner ! contact.morlaix@espace-sciences.org http://www.espace-sciences-morlaix.org/ Morlaix

