Astronomie de l’étrange CCI – Chambre de Commerce et d’Industrie Morlaix, mercredi 31 janvier 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-31 20:30:00

fin : 2024-01-31 22:00:00

Avec Yaël Nazé, astrophysicienne à l’Université de Liège, spécialiste des étoiles massives et de leurs interactions avec leur environnement.

Quoi de plus étrange que tous ces bidules célestes et les énergumènes qui les étudient ?

Cette conférence, programmée dans le cadre des Mercredis de l’Espace des sciences, vous dévoile quelques arcanes parmi les plus bizarres de la science du ciel et de ses adeptes. Particularité : c’est vous qui choisirez les thèmes à aborder, parmi de nombreuses propositions un rien décalées… Vous repartirez de cette plongée dans l’étrange cosmique un sourire aux lèvres et au cerveau.

Une chose est sûre : l’univers n’a pas fini de nous étonner !

Entrée libre, dans la limite des places disponibles. Sans réservation.

