2022-07-22 14:00:00 – 2022-07-22 L’association Jalles Astronomie de Bordeaux vous accueille pour une fin d’après-midi et soirée au lac de la Prade pour vous permettre de mieux comprendre l’influence de l’astronomie sur la nature. Les enfants pourront participer à des ateliers tandis que les plus grands assisteront à une conférence ainsi qu’à un temps d’observation du ciel en soirée ! L’association Jalles Astronomie de Bordeaux vous accueille pour une fin d’après-midi et soirée au lac de la Prade pour vous permettre de mieux comprendre l’influence de l’astronomie sur la nature. Les enfants pourront participer à des ateliers tandis que les plus grands assisteront à une conférence ainsi qu’à un temps d’observation du ciel en soirée ! L’association Jalles Astronomie de Bordeaux vous accueille pour une fin d’après-midi et soirée au lac de la Prade pour vous permettre de mieux comprendre l’influence de l’astronomie sur la nature. Les enfants pourront participer à des ateliers tandis que les plus grands assisteront à une conférence ainsi qu’à un temps d’observation du ciel en soirée ! dernière mise à jour : 2022-01-02 par

