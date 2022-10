Astronomie

Astronomie, 18 octobre 2022, . Astronomie



2022-10-18 10:15:00 – 2022-10-18 11:30:00 Animateurs : Membres de l’association Cap Sud.

Cours commentés à l’aide de présentations audiovisuelles.

Le système solaire, l’univers et sa naissance, l’histoire de l’astronomie, les méthodes modernes de mesure, les planètes extrasolaires et la recherche de la vie extraterrestre. Animateurs : Membres de l’association Cap Sud.

