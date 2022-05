Astronomic Run 10km Beine-Nauroy Beine-Nauroy Catégories d’évènement: Beine-Nauroy

Beine-Nauroy Marne Beine-Nauroy Beine Culture et Sports vous présente l’Astronomic Run 5ème édition.

Vous découvrirez un nouveau parcours de 10km sur route.

Et toujours l’esprit solidaire au profit d’une association caritative. 3€ reversés par inscription aux 10KM à Vaincre la Mucoviscidose astronomic.run@gmail.com http://www.astronomic-run.fr/ Beine-Nauroy

