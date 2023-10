MEMBRE ASTRONEF Toulouse, 23 novembre 2023, Toulouse.

MEMBRE Jeudi 23 novembre, 20h30 ASTRONEF

Durée : 55 minutes – Conseillé à partir de 14 ans

Sur une terrasse de café, Membre embarque les spectateur-trices à être témoins de l’enquête menée sous leurs yeux par les comédien-nes. À la fois drôles et féroces, i-elles s’éprouvent à se dévoiler, i-elles mettent à nu leur intime, et se révèlent dans leur singularité, au-delà des cases, des catégories et des apparences.

Au travers de cette enquête sans fard, Membre souhaite faire écho en chacun d’entre nous, et mettre en lumière la diversité qui nous compose, réjouissante, ennemie du binaire.

C’est une ode à la liberté et au courage d’être soi.

ASTRONEF 3 place des Avions, 31400 Toulouse Toulouse 31400 Toulouse Sud-Est Haute-Garonne Occitanie http://cafe-lastronef.fr/ https://www.facebook.com/cafelastronef/?ref=page_internal L’Astronef c’est des concerts, du théâtre, des expos, des projections, des ateliers d’échange de savoir…mais aussi un restaurant, un espace inter associatif, une bibliothèque…

Il y a en a pour tout les goûts !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-23T20:30:00+01:00 – 2023-11-23T21:30:00+01:00

2023-11-23T20:30:00+01:00 – 2023-11-23T21:30:00+01:00

théâtre de rue