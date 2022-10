Astroludes Le Bar Commun Paris Catégories d’évènement: île de France

Astroludes Le Bar Commun, 19 novembre 2022, Paris. Le samedi 19 novembre 2022

de 17h00 à 20h00

. gratuit Prix libre

La valise des Astroludes, apéros ludiques de l’espace se pose de nouveau au Bar Commun. Jesse, votre commandante de bord, amarre son vaisseau spatial et ses 25 jeux au BarCo et vous emmène à la conquête de la galaxie ! Prochaine base de décollage des #AstroLudes: le Bar Commun !

Venez découvrir des jeux de société sur la thématique de l’espace et partager un moment convivial tout en découvrant l’astronomie. Êtes-vous prêt·e à conquérir l’univers ?Je débarque au BarCo, avec dans ma valise très spatiale une vingtaine de jeux, mais n’hésitez pas à apporter les vôtres ! Samedi 19 novembre

Le Bar Commun 135 rue Poissonniers 75018 Paris

Accueil en #LSF assuré

Entrée libre, à partir de 8 ans

Ganymède, Martian Dice, Panic Lab, Stellium, Hanabi. Vol de Nuit, Not Alone, Galaxy Trucker, Space Bowl…. Le Bar Commun 135 rue Poissonniers 75018 Paris Contact : Jessica C. Garreau Astroludes

Jessica C. Garreau Astroludes

