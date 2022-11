Astrologie, outil de connaissance de soi Saint-Malo Saint-Malo Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Malo

Astrologie, outil de connaissance de soi Saint-Malo, 20 novembre 2022, Saint-Malo. Astrologie, outil de connaissance de soi

Place Bouvet Saint-Servan Salle Bouvet Saint-Malo Ille-et-Vilaine Saint-Servan Place Bouvet

2022-11-20 – 2022-11-20

Saint-Servan Place Bouvet

Saint-Malo

Ille-et-Vilaine Saint-Malo Conférence proposée par Nicole Sauvaget (astrologue) puis dédicace de ses livres

« aperçu de votre portrait par l’astrologie » Entrée dès 14h30

Début de la conférence à 15h ckou2000@yahoo.fr +33 2 99 82 10 98 http://www.net1901.org/association/CLAIRVOYANCE-ET-BIEN-ETRE-C.B.E.,527273.html Saint-Servan Place Bouvet Saint-Malo

dernière mise à jour : 2022-11-14 par

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Saint-Malo Autres Lieu Saint-Malo Salle Bouvet Adresse Saint-Malo Ille-et-Vilaine Saint-Servan Place Bouvet Ville Saint-Malo lieuville Saint-Servan Place Bouvet Saint-Malo Departement Ille-et-Vilaine

Saint-Malo Salle Bouvet Saint-Malo Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-malo/

Astrologie, outil de connaissance de soi Saint-Malo 2022-11-20 was last modified: by Astrologie, outil de connaissance de soi Saint-Malo Saint-Malo Salle Bouvet 20 novembre 2022 ille-et-vilaine Place Bouvet Saint-Servan Salle Bouvet Saint-Malo Ille-et-Vilaine saint-malo

Saint-Malo Ille-et-Vilaine