Histoires de Mini-Mômes, lectures d’albums théâtralisées Astrolabe Figeac, 19 juillet 2023, Figeac.

Figeac,Lot

Histoires de mini-mômes, de grandes histoires pour les petites oreilles… Avec, en bonus, la comédienne Laëtitia Cador ! Pour les enfants de 0 à 3 ans, sur inscription..

2023-07-19 09:30:00 fin : 2023-07-19 10:30:00. EUR.

Astrolabe

Figeac 46100 Lot Occitanie



Stories for little ones, big stories for little ears? With, as a bonus, actress Laëtitia Cador! For children aged 0 to 3, with registration.

Cuentos para pequeños, grandes historias para oídos pequeños.. Con la presencia de la actriz Laëtitia Cador Para niños de 0 a 3 años, previa inscripción.

Geschichten von Mini-Momes, große Geschichten für kleine Ohren? Mit der Schauspielerin Laëtitia Cador als Bonus! Für Kinder von 0 bis 3 Jahren, nach Anmeldung.

Mise à jour le 2023-06-23 par OT Figeac