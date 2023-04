Ciné rencontre : Monsieur Constant Astrolabe Figeac Catégories d’Évènement: Figeac

Lot . 4 EUR 4 Avant-Première, en présence d’Alan Simon

Monsieur Constant, Film français d’Alan Simon (1h48)

Avec Jean-Claude Drouot, Cali, Mikhail Zhigalov, Danielle Evenou

Sur l’île aux moines en Bretagne, Constant Lucas ancien photographe de guerre vit dans le souvenir de celle que l’on surnommait «l’étoile de Sibérie».

Le vieil homme ne peut oublier cet amour passionnel qui le hante ! Son fils Sergio débarque tout à coup sur l’île avec la petite Adéla que le vieil homme ne connait pas… Une balade sur l’île aux Moines au grès des vents et des embruns @astrolabe Grand Figeac

