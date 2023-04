Ciné rencontre : la fabrique des pandémies Astrolabe Figeac Catégories d’Évènement: Figeac

Lot . Documentaire Français de Marie-Monique Robin

Avec Juliette Binoche (1h40) Dengue, Chikungunya, Covid-19, Sida, Ebola : le nombre de maladies émergentes, jusqu’alors inconnues, a explosé ces quarante dernières années. La plupart d’entre elles sont des zoonoses, des maladies infectieuses transmises aux hommes par les animaux. Dans ce documentaire, Juliette Binoche cherche à saisir les causes de cette «épidémie de pandémies». Elle part à la rencontre de scientifiques du monde entier pour comprendre quels sont les liens entre la santé humaine et la santé des écosystèmes. Ciné-rencontre avec la réalisatrice Marie-Monique Robin

En partenariat avec Vigilance OGM 46 @astrolabe Figeac

