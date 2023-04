Spectacle Concert Piers Faccini / Oriane Lacaille Astrolabe, 11 février 2023, Figeac.

Obsédé par un certain sens de l’épure, Piers Faccini distille des folk songs teintées de musiques du monde d’une élégance rare. Celui qui a toujours lorgné vers les musiques traditionnelles – tarentelle, chant gnawa, maloya réunionnais – nous chante un monde sauvage, sans un brin de nostalgie.

Pour notre plus grand bonheur, il présentera à Figeac son septième opus Shapes of the fall un magnifique recueil de chansons aux racines profondes et aux branches qui ne cessent de pousser. C’est la voix cristalline et épicée de la chanteuse, percussionniste, auteure, compositrice, réunionnaise Oriane Lacaille qui ouvrira cette soirée. Celle qui par sa filiation, porte en elle le métissage créole de la Réunion et incarne un univers musical empreint des grands voyages.

Guitare, voix Piers Faccini. Violon Séverine Morfin. Violoncelle Juliette Serrad. Guembri, Mandole Malik Ziad. Batterie Simone Prattico.

Chant, ukulélé, percussions,Oriane Lacaille. Percussions, batterie, choeurs Heloïse Duvilly. Contrebasse, trompette, choeurs Yann Lou Bertrand..

2023-02-11 à 20:30:00 ; fin : 2023-02-11 . 7 EUR.

Astrolabe

Figeac 46100 Lot Occitanie



Obsessed with a certain sense of purity, Piers Faccini distils folk songs tinged with world music of a rare elegance. The man who has always leaned towards traditional music – tarantella, Gnawa singing, Reunionese maloya – sings to us of a wild world, without a hint of nostalgia.

To our great delight, he will present his seventh opus Shapes of the fall in Figeac, a magnificent collection of songs with deep roots and ever-growing branches. It is the crystalline and spicy voice of the singer, percussionist, author, composer, from Reunion Island, Oriane Lacaille, who will open this evening. She who by her filiation, carries in her the Creole mixture of Reunion and embodies a musical universe marked by great journeys.

Guitar, voice Piers Faccini. Violin Séverine Morfin. Cello Juliette Serrad. Guembri, Mandole Malik Ziad. Drums Simone Prattico.

Singing, ukulele, percussions, Oriane Lacaille. Percussion, drums, choir Heloïse Duvilly. Double bass, trumpet, choirs Yann Lou Bertrand.

Obsesionado con un cierto sentido de la pureza, Piers Faccini destila canciones folclóricas teñidas de músicas del mundo de una rara elegancia. El hombre que siempre ha recurrido a la música tradicional -la tarantela, el canto gnawa, la maloya de Reunión- nos canta a un mundo salvaje, sin una pizca de nostalgia.

Para nuestro deleite, presentará en Figeac su séptimo opus Shapes of the Fall, una magnífica colección de canciones con raíces profundas y ramas siempre crecientes. Es la voz cristalina y picante de la cantante, percusionista, autora y compositora Oriane Lacaille, de Reunión, quien abrirá esta velada. Es hija de un criollo de la Isla de la Reunión y encarna un universo musical marcado por los largos viajes.

Guitarra, voz Piers Faccini. Violín Séverine Morfin. Cello Juliette Serrad. Guembri, Mandole Malik Ziad. Batería Simone Prattico.

Voz, ukelele, percusión Oriane Lacaille. Percusión, batería, coros Heloïse Duvilly. Contrabajo, trompeta, coros Yann Lou Bertrand.

Piers Faccini, der von einem gewissen Sinn für Reinheit besessen ist, destilliert Folksongs mit einem Hauch von Weltmusik von seltener Eleganz. Er, der schon immer auf die traditionelle Musik geschielt hat – Tarantella, Gnawa-Gesang, Maloya aus La Réunion – singt uns von einer wilden Welt, ohne einen Hauch von Nostalgie.

Zu unserer großen Freude wird er in Figeac sein siebtes Opus Shapes of the fall vorstellen, eine wunderbare Sammlung von Liedern mit tiefen Wurzeln und Ästen, die nicht aufhören zu wachsen. Die kristallklare und würzige Stimme der Sängerin, Perkussionistin, Autorin und Komponistin Oriane Lacaille von der Insel La Réunion wird diesen Abend eröffnen. Sie, die durch ihre Abstammung die kreolische Mischung von La Réunion in sich trägt und ein musikalisches Universum verkörpert, das von den großen Reisen geprägt ist.

Gitarre, Gesang Piers Faccini. Violine Séverine Morfin. Violoncello Juliette Serrad. Guembri, Mandole Malik Ziad. Schlagzeug Simone Prattico.

Gesang, Ukulele, Perkussion,Oriane Lacaille. Perkussion, Schlagzeug, Chor Heloïse Duvilly. Kontrabass, Trompete, Chöre Yann Lou Bertrand.

Mise à jour le 2022-08-28 par OT Figeac