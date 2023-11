Cinéma, les Rendez-vous du Moment ! Astrolabe Cinéma Charles Boyer Figeac, 8 novembre 2023, Figeac.

Figeac,Lot

L’Astrolabe vous propose sa programmation cinéma !.

2023-11-08 10:00:00 fin : 2023-11-08 23:00:00. 6.5 EUR.

Astrolabe Cinéma Charles Boyer

Figeac 46100 Lot Occitanie



The Astrolabe offers you its cinema program!

¡El Astrolabio le ofrece su programa de cine!

Das Astrolabe bietet Ihnen sein Kinoprogramm an!

Mise à jour le 2023-11-17 par OT Figeac