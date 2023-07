Visite de la réserve du patrimoine Astrolabe – Archives municipales de Melun Melun Catégories d’Évènement: Melun

Seine-et-Marne Visite de la réserve du patrimoine Astrolabe – Archives municipales de Melun Melun, 16 septembre 2023, Melun. Visite de la réserve du patrimoine 16 et 17 septembre Astrolabe – Archives municipales de Melun Petits groupes de 5 à 6 personnes maximum Pour les journées du Patrimoine, la médiathèque vous ouvre les portes de sa réserve patrimoniale. En petits groupes, pendant une quinzaine de minutes, vous aurez l’occasion d’admirer les trésors de nos collections : incunables, manuscrits et autres ouvrages rares et précieux.

Rendez-vous dans le hall de la médiathèque. Astrolabe – Archives municipales de Melun 25 rue du Château 77000 Melun Melun 77000 Seine-et-Marne Île-de-France 01 60 56 04 70 https://www.astrolabe-melun.fr Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

