Seine-et-Marne Histoires de céramiques Astrolabe – Archives municipales de Melun Melun, 16 septembre 2023, Melun. Histoires de céramiques 16 et 17 septembre Astrolabe – Archives municipales de Melun Entrée libre La dernière présentation du service des Archives et du service Patrimoine, enrichie de quelques prêts du Musée de Melun, nous mène sur les traces des anciennes manufactures locales, de la céramique utilitaire à la céramique de table (Boissettes, Rubelles). Sans oublier les célèbres manufactures de Montigny ou de Marlotte dans le sud de la Seine-et-Marne qui connaîtrons un succès avec la céramique impressionniste.

Jusqu’au 31 octobre 2023, 3ème étage. Astrolabe – Archives municipales de Melun 25 rue du Château 77000 Melun Melun 77000 Seine-et-Marne Île-de-France 01 60 56 04 70 https://www.astrolabe-melun.fr Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

