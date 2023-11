Irrésistible Astrolab’ scène culturelle Labarthe-sur-Lèze Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Labarthe-sur-Lèze Irrésistible Astrolab’ scène culturelle Labarthe-sur-Lèze, 25 novembre 2023, Labarthe-sur-Lèze. Irrésistible Samedi 25 novembre, 20h30 Astrolab’ scène culturelle 15/10 euros Elle est éditrice. Lui est avocat.

Les mots, c’est leur fonds de commerce. Leur ligne de flottaison. Et pourtant… Un soir d’été, après une séance de travail avec un écrivain qu’elle admire, elle rentre chez elle. L’homme qui partage sa vie va alors s’acharner à savoir si cet auteur a éveillé en elle un désir…

“irrésistible”. Et il ne sera pas déçu par la réponse… Astrolab’ scène culturelle Labarthe-sur-Lèze Labarthe-sur-Lèze 31860 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.festik.net/astrolabsceneculturelle/product/irresistible »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T20:30:00+01:00 – 2023-11-25T22:00:00+01:00

2023-11-25T20:30:00+01:00 – 2023-11-25T22:00:00+01:00 mairie de Labarthe-sur-Lèze Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Labarthe-sur-Lèze Autres Lieu Astrolab' scène culturelle Adresse Labarthe-sur-Lèze Ville Labarthe-sur-Lèze Departement Haute-Garonne Lieu Ville Astrolab' scène culturelle Labarthe-sur-Lèze latitude longitude 43.452435;1.400508

Astrolab' scène culturelle Labarthe-sur-Lèze Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/labarthe-sur-leze/