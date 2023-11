Driiing Dingue Song Astrolab’ scène culturelle Labarthe-sur-Lèze, 19 novembre 2023, Labarthe-sur-Lèze.

Driiing Dingue Song Dimanche 19 novembre, 16h00 Astrolab’ scène culturelle 5/6 euros

Driiing Dingue Song, c’est une invitation musicale pétillante portée par les voix de Marie Kieffer-Cruz et Mikaël Col qui ne déjeunent jamais sans leurs

instruments : ukulélé, mélodica, basse, guitare électrique, kazoo et bien d’autres surprises !

Que faire le dimanche ? Rester en pyjama toute la journée autour d’un petit déjeuner qui n’en finit plus tout en écoutant de la musique, ça c’est une idée qu’elle est bonne !

Pupuce et Norbert, deux personnages drôlement loufoques, se réveillent tout en douceur et, entre deux tasses de thé, vous embarquent dans un monde surprenant tantôt tendre et émouvant, tantôt fougueux et dansant.

Astrolab' scène culturelle Labarthe-sur-Lèze Labarthe-sur-Lèze 31860 Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-19T16:00:00+01:00 – 2023-11-19T17:00:00+01:00

mairie de Labarthe-sur-Lèze