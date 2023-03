Astroficus + Fool Toucan + Guessai LA BIFURK, 29 avril 2023, GRENOBLE.

L-D-21-2296 Retour de scène présente : Retour de Scène présente : PROGRAMMATION : ASTROFICUS Soirée de gala pour ASTROFICUS qui sort son deuxième EP en avril prochain ! Le 29 avril prochain, place à la transe afrobeat fusion de ASTROFICUS à la Bifurk ! 9 musiciens, 9 univers pour vous faire faire voyager loin, autour de leurs influences dansantes, refondues dans le creuset de l’Afrobeat ! De ces fusions naissent des rythmes ravageurs et des messages forts et engagés, propres à emporter les publics de tous horizons, novices ou initiés aux world musics ! Dans une ambiance contagieuse, ASTROFICUS s’appuie sur les grandes injustices contemporaines pour dénoncer un système inégalitaire, l’intolérance, la sclérose du monde politique et les violences quelles qu’elles soient. ASTROFICUS se vit et se savoure, dans ces instants magiques où danse et musique se répondent dans une transe communicative ! 1ère PARTIE FOOL TOUCAN ( Fusion – Exotique – Live Band) : En entrée ? Une petite salade tropicale soigneusement accompagnée d’une touche de basse généreusement cuivrée ! Pour remplir vos papilles, rien de tel que son plat rythmé aux ambiances exotiques ! Enfin, en dessert, un fondant saupoudré de douceur vocale métissée ! Le Fool Toucan vous sert sur un plateau sa Food Toucan afroworld des îles des montagnes. Le crew débarque pour inonder la Bifurk de basses cuivrées en première partie d’ASTROFICUS ! Tu veux vivre une expérience de réchauffement climatique !? Rendez-vous le 29 avril ! Ça va chauffer ! AFTER DJ SET by GUESSAÏ Du Jazz au Broken Beat, de l’Afro Tropical à l’House music, Guessaï nous embarque pour un voyage auditif et un moment de joie ! Manager au sein du label Heavenly Sweetness (Guts, David Walters, Pat Kalla…) pendant près de 5 ans, Guessaï propose un set varié et toujours inattendu ! INFOS PRATIQUES Date : Samedi 29 avril 2023 Lieu : La Bifurk – 2, Rue Gustave Flaubert Horaires : 20h30 > 01h (portes 20h30, début de concert 21h) Bar sur place : Oui Snack : Oui BILLETTERIE Réduit* : 10€ / Plein tarif** : 13€ Réseaux : Francebillet, Fnac, Seeticket, Pass’Région et Pass’Culture Réservation au local de Retour de scène : sans frais de loc. * Tarif Réduit (sur justificatif) pour – de 18 ans, Pass’Culture, Pass’Région, étudiant.es, en recherche d’emploi, volontaires en service civique, adhérent.es à Retour de scène. gratuité pour les accompagnateur.ices PMR **hors frais de location

