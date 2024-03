ASTROCLUB ELISA DO BRASIL MADBEN L’ECHONOVA St Ave, samedi 23 mars 2024.

? Ouverture des portes : 22H00 – 04H00Soirée interdite aux mineurs?? Si vous aimez : La bassmusic, l’esprit rave et retourner le dancefloorC’est le grand retour de Astroclub ! Après la folie absolue de la première avec Manu Le Malin l’an passé, c’est au tour de Elisa Do Brasil reine incontestée de la drum’n’bass et d’une jungle survitaminée de relever le défi aux côtés de Madben, gardien éclairé de l’esprit rave, avec une techno léchée, sombre et sensuelle. Accompagnés de Célélé, et son stock éclectique de musiques effrénées, et de Blutch, héros local brestois et protégé d’Astropolis.ELISA DO BRASILElisa Do Brasil, membre de la famille Astropolis et reine incontestée de la drum’n’bass participe depuis ses débuts il y a plus de 20 ans – en free party avec le sound system « Les Troubles Fêtes » à ses mythiques résidences ‘Massive’ au Rex Club qui ont fait danser Paris pendant plus d’une décennie – à la diffusion de la culture bass music en France avec ses soirées Forever DNB, des résidences sur Rinse France et Tsugi Radio, et désormais un nouveau label qui vient de naître, Vahana avec son acolyte Bobby. Entre drum’n’bass galvanisante, jungle survitaminée et autres vibrations d’outre-Manche, c’est avec un jeu habile de rythmes et de tempo, qu’Elisa Do Brasil entretient l’énergie de son public à travers le monde, des fêtes underground et confidentielles aux plus grands festivals du genre. À chaque édition d’Astropolis, elle accompagne le lever du jour sourire aux lèvres sur la scène Mekanik et régale son public avec son énergie contagieuse.MADBENIssu de la nouvelle génération de producteurs, Madben se fait un devoir de remercier les pionniers tout en déconstruisant leur oeuvre. Inspiré par les rois de Détroit, notre prince des machines manie les boutons comme son ombre donnant aux sons des distorsions maîtrisées à la perfection. Aussi à l’aise en DJ set qu’en live, on le voit jouer aux quatre coins de l’Europe (Concrete, Berghain, Printworks…) et embraser de grands festivals comme le Piknic Electronik, Awakenings, Nuits Sonores ou Offweek. Gardien éclairé de l’esprit rave, on ne compte plus ses nombreux remixes, ses multiples incursions dans les meilleurs labels du vieux continent et son investissement dans la scène électronique française, de son duo Trunkline avec Yann Lean à sa résidence sur Tsugi Radio. Bedrock, A-Traction, Traum, Cod3 QR, Off Recordings ou le label d’Anja Schneider Sous Music ont mis en bacs ses maxis mais c’est sur Astropolis Records, le label de sa maison-mère, qu’il sort son premier long format ‘Fréquence(s)’ en 2018, labyrinthe de 11 morceaux dans lequel il ne s’interdit rien, casse le rythme, goûte à chaque époque et collabore avec Laurent Garnier, Manu Le Malin et Rebeka Warrior. L’année suivante marque son arrivée sur le grand label de Maceo Plex, Ellum, sur lequel il signera deux EPs terriblement dansants et encensés par la critique internationale, ‘The Ceremony’ et ‘Blooming’. Une année qui voit également naître un nouveau live AV, ‘Exode’, à rebours de l’écriture musicale habituelle des lives. Le printemps 2023 voit éclore un nouvel album sur le désormais fidèle Ellum. Avec ‘Troisième Sens’, Madben offre une techno léchée, sombre et sensuelle. C’est par une composition progressive et contrastée, entre aplats de fumée et rythmiques acides, que se dévoile toute sa maestria. Madben est devenu au fil des ans un acteur incontournable de la scène européenne.BLUTCH LIVE AVRévélé en 2014 par Astropolis et les Trans Musicales, le producteur Blutch figure parmi les jeunes artistes électroniques les plus talentueux de sa génération. Son premier album ‘Terre Promise’ sorti sur Astropolis Records en est le meilleur témoignage. Cet hommage à sa Bretagne natale prend la forme d’une musique électronique suave et généreuse, en apesanteur entre electronica, IDM, breakbeat, UK garage et house. Sur scène, ce manifeste prend toute son ampleur avec un fabuleux live AV, en collaboration avec le motion designer Romain Navier, qui l’accompagne avec une fable visuelle captivante qui a envoûté les scènes du Bout du Monde, de Panoramas, du SEW, du Petit Bain, d’Astropolis et fait escale à l’international avec des dates aux Philippines, à Saint-Domingue et en Roumanie. Son travail de production soigné aux milles textures, aiguisant au fil des ans une marque de fabrique singulière, a exploré toute une palette de la musique électronique : beats discos contemporains, abstract hip-hop, house soulful. Ses compositions, souvent mélancoliques, le rapprochent d’artistes comme Rone, Four Tet ou Bicep. Aujourd’hui, le jeune breton peut se targuer d’avoir été remixé par Michael Mayer, Terrence Parker, Mézigue, Jennifer Cardini & Damon Jee, Maud Geffray ou Lauer et d’avoir reçu le soutien de médias comme Mixmag, Resident Advisor, Libération, Télérama, Tsugi, Trax ou Radio Nova, comme de ses pairs, de Laurent Garnier à Sherelle.CÉLÉLÉBretonne de cœur, Ce´le´le´ s’est installe´e

