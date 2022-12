Marathon du Tatouage Astro ink tattoo Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

Marathon du Tatouage 2 et 3 décembre Astro ink tattoo, 2 décembre 2022, Orléans.

Participation libre

Cette année encore nous soutenons le Téléthon avec un marathon du tatouage. Le salon sera ouvert du 2 décembre à 10h au 3 décembre à 23h non stop. Une partie des recettes est reversées au Téléthon. Astro ink tattoo 13 rue Pothier 45000 orleans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire Tous solidaires !

Nous avons l’honneur de vous proposer, du 2 décembre à 10h jusqu’au 3 décembre 23h, notre 2ème édition du marathon du tatouage à l’occasion du Téléthon ! Au programme, 5 tatoueurs :

@caam_tattoo

@astroinktattoo

@panthera_onca_tattoo

@dega_ink

@heaven__studi0

et une perceuse :

@epine_rebelle_piercing

Ils vous proposeront leurs flashs et prestations pendant ce marathon. On vous y attends très nombreux car une partie de la recette gagnée lors de ce marathon sera reversée au Téléthon, ce qui permet à tout le monde de participer à son échelle !

2022-12-02T10:00:00+01:00

2022-12-03T22:59:00+01:00

