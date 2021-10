Saint-Michel-l'Observatoire Centre d'Astronomie Alpes-de-Haute-Provence, Saint-Michel-l'Observatoire Astro et Microfusées Centre d’Astronomie Saint-Michel-l'Observatoire Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

du lundi 1 novembre au vendredi 5 novembre à Centre d’Astronomie

Cinq jours pour rentrer en immersion totale sous le ciel étoilé afin que les enfants deviennent des astronomes en herbe! Ce séjour va permettre aux enfants de découvrir l’Astronomie et s’initier à l’Aéronotique. Pas le temps de s’ennuyer avec ce programme ambitieux qui laisse tout de même des plages de repos pour profiter du site ou pour aller se ballader dans les environs. Alors prenez votre passeport pour l’Espace et voyagez la tête dans les étoiles. dans le cadre de l’opération “colonies apprenantes” par le Ministère de l’Éducation Nationale. Centre d’Astronomie 04870 Saint-Michel-l’Observatoire Saint-Michel-l’Observatoire Alpes-de-Haute-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-01T08:00:00 2021-11-01T23:59:00;2021-11-02T00:00:00 2021-11-02T23:59:00;2021-11-03T00:00:00 2021-11-03T23:59:00;2021-11-04T00:00:00 2021-11-04T23:59:00;2021-11-05T00:00:00 2021-11-05T18:00:00

