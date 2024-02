Astrid Rad + Clair Le Club, La Nouvelle Vague Saint-Malo, jeudi 7 mars 2024.

Astrid Rad + Clair Le Club, La Nouvelle Vague Saint-Malo Ille-et-Vilaine

ASTRID RAD

Bien connue des habitué·es de La Nouvelle Vague, et de sa fameuse chorale La Nouvelle Vibe, nous accueillons cette fois-ci le projet solo d’Astrid Rad (musicienne dans Mermonte et Bacchantes) !

Elle y délivre une musique aux résonances poétiques se nourrissant de ses amours soul, nu soul, RnB, gospel, et pop hybride.

CLAIR

Pour Clair, parlons de pop libre et délurée ! Son premier album, La maison magique, a été écrit et composé par Philippe Katerine, qui l’a également signé sur son label.

Quand Clair chante, c’est la joie, la musique, les vacances à Saint-Gilles Croix de Vie. Elle voit flou, le monde est mystérieux, Tous est dans sa tête (comme le premier morceau extrait de son album) !

Billetterie disponible à l’Office de Tourisme de Saint-Malo, au Bureau d’Information Touristique de Cancale, Combourg et Dol-de-Bretagne (hors frais de location éventuels). .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-07 20:00:00

fin : 2024-03-07

Le Club, La Nouvelle Vague La Découverte

Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne info@lanouvellevague.org

L’événement Astrid Rad + Clair Saint-Malo a été mis à jour le 2024-02-10 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel