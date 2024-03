Astrel K au CALM Le Calm Limoges, jeudi 6 juin 2024.

Astrel K au CALM Indie Rock / Suede Jeudi 6 juin, 19h00 Le Calm 8/5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-06T19:00:00+02:00 – 2024-06-06T21:00:00+02:00

Fin : 2024-06-06T19:00:00+02:00 – 2024-06-06T21:00:00+02:00

un concert proposé par la Fédération Hiero.

The Foreign Department est le deuxième album d’Astrel K, le projet solo de Rhys Edwards, musicien britannique basé à Stockholm, leader et principal auteur-compositeur d’Ulrika Spacek. Délaissant dès lors les structures motorik pour embrasser une pop orchestrale plus luxuriante, cette nouvelle sortie publiée par Tough Love – le label créé par Stereolab – pourrait prendre place aux côtés de ces derniers, comme aux côtés d’un Broadcast, d’un Deerhunter ou d’un Flaming Lips. Psychédélique et aérienne, la voix du londonien déambule dans un petit laboratoire récréatif et foutraque dans lequel les idées géniales surgissent par dizaines.

Le Calm limoges Limoges Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://hiero.lamanet.fr/billetterie/ »}] https://hiero.lamanet.fr/billetterie/

federation Hiero

AK