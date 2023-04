Les talks de Digital League : l’industrie 4.0 accessible à tous astrée software Saint-Jean-Bonnefonds Catégories d’Évènement: Loire

Saint-Jean-Bonnefonds

Les talks de Digital League : l’industrie 4.0 accessible à tous astrée software, 25 avril 2023, Saint-Jean-Bonnefonds. Les talks de Digital League : l’industrie 4.0 accessible à tous Mardi 25 avril, 11h00 astrée software Gratuit sur inscription Durant ce Talks dédié à l’industrie du futur, nous vous invitons à découvrir l’actualité de l’industrie 4.0 et à en démystifier ses usages. Via une mise à niveau sur ce sujet réalisée par Frédéric GRIMAUD (Mines Saint-Etienne), nous poursuivrons cette session en vous présentant des exemples concrets et fonctionnels de notre territoire, via les témoignages de Nicolas STORI (Astrée Software) et Patrick BURLAT (WipSim). C’est quoi un Talks ?!?

C’est 1h de contenu expert

Vous aurez le plaisir de découvrir en mode talk (contenu de 15-20 min.),des experts de la thématique qui vous abreuveront de leur expertise et leur expérience et qui sera couplée… …avec 1h de networking

On vous garde, autour d’un moment convivial, afin de poursuivre les échanges entre participants, tout en développant votre réseau ! astrée software Parc Metrotech 42650 Saint-Jean-Bonnefonds Saint-Jean-Bonnefonds 42650 Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://erp.digital-league.org/event/talks-transfo-indus-4-0-66/register?utm_source=29.04+%28AAh%3E13h%29+Talks+RH+%22Comment+faire+fuir+ses+collaborateurs+%3F%22+2023-03-21+11%3A21%3A38+%28copie%29+%28copie%29&utm_medium=Email »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

