Astrée Gaming Series Théâtre Astrée – Université Lyon 1 Villeurbanne, vendredi 7 juin 2024.

Astrée Gaming Series Du 7 au 9 juin, Astrée passe en mode jeux vidéo ! Venez assister ou même participer à la troisième édition de ces journées qui mêlent compétition de jeux, arts numériques et médiation culturelle. 7 – 9 juin Théâtre Astrée – Université Lyon 1 gratuit

Début : 2024-06-07T16:16:00+02:00 – 2024-06-07T21:30:00+02:00

Fin : 2024-06-09T10:00:00+02:00 – 2024-06-09T21:30:00+02:00

Le Programme

CONCERTS

L’orchestre de Caluire jouera une sélection de musiques de films :

Fanfare de La Péri de Paul Dukas

Rhapsody in Blue de Murtha d’après Gershwin

Gladiator de Hans Zimmer

El Camino Real d’Alfred Reed

Star Wars, le retour de la force de John Williams

Vendredi 7 juin 20 h 20, au Théâtre Astrée

Le Super Brass Band propose un set interactif en musique : c’est vous qui jouez au jeu vidéo et les musiciens doivent vous suivre, en rythme !

Samedi 8 juin de 15 h à 16 h, au Théâtre Astrée

L’orchestre AECOR, association Lyon 1 fermera le festival avec son concert de musiques de jeux vidéo :

Halo

Mii, partie 1

Tetris

Mii, partoe 2

League of Legends, Summoner’s Call

Death Note, medley

Final Fantasy 7, One Winged Angel

dimanche 9 juin à 18 h 18, au Théâtre Astrée

EXPOSITION

Le Dixième art

salle 132 et hall

Exposition réalisée par Joël Borja, enrichie d’œuvres empruntées à la MLIS de Villeurbanne.

Une sélection de livres consultable sur place est également présentée

AGS TALKS

Deux types de rencontres sont proposées lors de cet événement pour discuter de notre rapport aux jeux vidéo.

Des conférences avec des chercheurs de l’Université Lyon 1 qui travaillent sur la création des jeux vidéos et plus particulièrement sur la construction de l’imaginaire :

AGS Talk 2 : conférence d’Eric Gallin. Samedi 8 juin, 14 h 30 – 15 h

AGS Talk 4 : conférence d’Alex Meyer. Dimanche 9 juin, 15 h 30 – 16 h

Ainsi que des performances oratoires autobiographiques où des auteurs viennent raconter leur rapport aux jeux et l’influence que les média vidéoludiques ont eu sur leur vie :

AGS Talk 1 : Comment Pokémon m’a conduite à l’Université. Samedi 8 juin, 14 h – 14 h 30

AGS Talk 3 : Les jeux rogue-like ou pourquoi j’aime me perdre. Dimanche 9 juin, 14 h – 14 h 30

ANIMATIONS

Soirée de l’horreur : Poppy Playtime

suivez une partie en live de Poppy Playtime, un jeu type survival horror en première personne (MOB Entertainment).

Vous incarnez un ancien employé de la société de fabrication de jouets Playtime Co. qui revisite son usine de jouets abandonnée 10 ans après la disparition de son personnel.

Samedi 8 juin, 19 h 19

Le Jeu pas trop vidéo

Venez vous affronter lors d’un quizz pour tester votre culture numérique et vidéoludique !

Dimanche 9 juin, 16 h – 17 h

TOURNOIS

Durant tout l’événement, vous avez l’opportunité de vous affronter lors de parties de League of Legends diffusées en direct sur grand écran

Du samedi 8 au dimanche 9 juin

Cérémonie de remise de prix (et des cadeaux aux équipes gagnantes !) dimanche 9 juin à 18 h 18.

JEUX EN LIBRE ACCÈS ET SUR ÉCRAN GÉANT

Du vendredi au dimanche, une sélection de jeux sur consoles ou ordinateurs seront jouables en salles 122 et 132.

Programme heure par heure

Vendredi 7 juin, ouverture à 16 h 16

jeux en libre accès en 132 et 122 jusqu’à 20 h

jeux en groupe dans le théâtre jusqu’à 19 h : Just Dance, Boomrang Fu et Mariokart

20 h 20 : concert symphonique d’Harmonie Caluire, Musiques de film

Samedi 8 juin, ouverture à 10 h 30

10 h 30 – 12 h 30 tournoi (match 1 et 2)

12 h 30 – 14 h pause déjeuner et projection vidéo, jeux sur grand écran à la demande

JDG, Bolchegeel, Paul vous raconte, Jour de Play – Arte

14 h – 14 h 30 AGS Talk 1 : Comment Pokémon m’a conduite à l’Université

14 h 30 – 15 h AGS Talk 2 : conférence d’Eric Gallin

15 h – 16 h Super Smash Brass : performance musique live sur jeu vidéo

16 h – 19 h tournois (match 3, 4 et 5)

19 h 19 – 21 h soirée de l’horreur Poppy Playtime

Dimanche 9 juin, ouverture à 10 h 30

10 h 30 – 12 h 30 tournoi (match 6 et 7)

12 h 30 – 14 h pause déjeuner, projection vidéo, jeux sur grand écran

14 h – 14 h 30 AGS Talk 3 : les jeux rogue-like ou pourquoi j’aime me perdre

14 h 30 – 15 h 30 h tournoi (match 8)

15 h 30 – 16 h AGS Talk 4 : conférence d’Alex Meyer

16 h – 17 h quizz : le jeu pas trop vidéo

17 h – 18 h tournoi (match 9)

18 h 18 remise de prix, événement de clôture avec le concert de l’AECOR

19 h jusqu’à fermeture, jeux libre accès

L’ensemble de l’événement est gratuit et sans réservation.

Il se déroule au Théâtre Astrée ainsi que dans ses salles attenantes, appelées salle 122 et salle 132. Vous pouvez circuler librement entre ces différents espaces durant tout le week-end.

Une buvette tenue par l’association étudiante La Planck vous permet de vous restaurer tout au long des journées.

Théâtre Astrée – Université Lyon 1 6 avenue Gaston Berger, Villeurbanne Villeurbanne 69100 Croix-Luizet Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

