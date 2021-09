ASTONVILLA Makeda, 15 octobre 2021, Marseille.

ASTONVILLA

Makeda, le vendredi 15 octobre à 20:00

Il y a 25 ans déjà, Astonvilla posait les premières notes d’une aventure qui allait s’avérer riche en rebondissement, en joie, en bonheur et toujours en constante évolution. Le groupe est l’une des rares formations Rock d’une époque révolue en activité en France, et ce après un break ou chacun a pu reprendre son souffle, affiner ses envies musicales et surtout développer un son reconnaissable entre mille ! Une des plus belles étapes de la vie….Les retrouvailles. Astonvilla revient sur scène, pour une quinzaine de dates exceptionnelles, uniquement dans des clubs et quelques rares festivals, pour le plaisir du live, du fun et de ses fans. Depuis sa naissance en 1994, la sortie du premier album en 96, 7 albums ont été commis, dont 5 studios, 1 Live acoustique, qui leur vaudra deux nominations et une Victoire de la musique et un prix de la Sacem du meilleur groupe Français. Cette année le groupe, a 25 ans au compteur et l’envie de célébrer les noces d’argent avec ses fans! Le #silvertour2022 est prometteur de bons instants d’éternité. astonvilla (Rock), Premiere partie à venir Vendredi 15 Octobre , 20H00 Prix: 18,99€ en prévente et 23€ sur place

18,99€ en prévente / 23€ sur place

♫ROCK♫

Makeda 103 rue Ferrari, 13005 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-15T20:00:00 2021-10-15T23:59:00