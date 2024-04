ASTONVILLA + LA VEINE Le Plan Ris-Orangis, samedi 25 mai 2024.

ASTONVILLA + LA VEINE Astonvilla au Plan le samedi 25 mai 2024 ! Samedi 25 mai, 20h00 Le Plan Tarifs : Adhérent : 15€ – Réduit : 18€ – Plein : 21€

ASTONVILLA

Après plus de 1200 concerts, Astonvilla s’apprête à sortir un 6ème album plein d’une sève nouvelle pour faire durer la nuit et l’enfance. Voix chaude, paroles claires, un son Pop Rock Electro, Astonvilla déploie sur scène une puissance d’une élégance certaine. Ils sont donc de retour avec de nouveaux titres mais aussi avec leurs classiques comme « Raisonne », « L’âge d’or », « Un million de lézards » et d’autres, pour faire danser les corps et faire briller les yeux.

Emmené par Fred Franchitti, le groupe transpose un sentiment d’urgence à des guitares nerveuses, à des chansons plus amples à la force abrasive et mélodique, avec une narration renouvelée.

LA VEINE

Empruntant tantôt à la chanson française pour ses textes névrosés, tantôt à la pop pour ses atmosphères planantes et rêveuses, c’est sur scène que l’énergie rock de La Veine se révèle. Un mur de guitares qui a déjà résonné dans des lieux tels que Petit Bain, Rock en Seine, le Plan, la Fête de l’Humanité …

Salle de concert mythique en région parisienne, née en 1984. Labellisée SMAC par le Ministère de la Culture, Le Plan propose une programmation nationale et internationale éclectique pour tous les publics : du hip-hop, de la pop au rock, en passant par le reggae, la soul, le blues, les musiques électroniques, la chanson ou le jeune public.

De la diffusion de concerts dans ses deux salles (830 places et 200 places) aux activités de résidences d’artistes, de répétition, d’enregistrement et d’accompagnement, ses missions sont multiples. Le Plan est un équipement culturel de Grand Paris Sud.

