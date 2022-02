Astonvilla / Jane’s Death Théâtre Comoedia, 26 février 2022, Aubagne.

Astonvilla / Jane’s Death

Théâtre Comoedia, le samedi 26 février à 20:00

#ASTONVILLA Il y a 25 ans déjà, Astonvilla posait les premières notes d’une aventure qui allait s’avérer riche en rebondissement, en joie, en bonheur et toujours en constante évolution. Le groupe est l’une des rares formations Rock d’une époque révolue en activité en France, et ce après un break où chacun a pu reprendre son souffle, affiner ses envies musicales et surtout développer un son reconnaissable entre mille ! Une des plus belles étapes de la vie….les retrouvailles. Astonvilla revient sur scène, pour des dates exceptionnelles, pour le plaisir du live, du fun et de ses fans. Depuis sa naissance en 1994, la sortie du premier album en 96, 7 albums ont été commis, dont 5 studios, 1 Live acoustique, qui leur vaudra deux nominations et une Victoire de la musique et un prix de la Sacem du meilleur groupe Français. Cette année le groupe, a 25 ans au compteur et l’envie de célébrer les noces d’argent avec ses fans! Le Silvertour2022 fait une escale sur la scène de l’Espace Art et Jeunesse et promet de bons instants d’éternité. Fred Franchitti : Chant/Piano – Greg Baudrier : Drums/Machines – Tony Halet : Guitares/Basses – Aurélien Barbolosi : Guitares/Basses #JANE’S DEATH Le groupe marseillais Jane’s Death nous livre « A Story of Love », un album explosif et envoûtant. Un équilibre entre guitares cold-wave hypnotiques, un chant habité et une rythmique diablement efficace. Dès le premier titre, une tension s’installe et nous emporte à travers un univers glacial et cosmique jusqu’à l’explosion sonore finale ! Cet album est le théâtre d’une histoire folle puisque JanRose Kasmir, la jeune fille photographiée en 1967 par Marc Riboud lors des manifestations pacifistes à Washington (dans la célèbre photographie de « La jeune fille à la fleur »), a découvert le groupe qu’elle avait inspiré sans le savoir. JanRose a ensuite écrit un poème pour le groupe qu’elle déclame sur cet album : « A Story of Love feat JanRose Kasmir ». À découvrir sur la scène de l’Espace Art et Jeunesse lors de cette soirée Rockissime ! Lucas Martinez : Chant, guitare, chœurs, mellotron, synthé, piano – Luka Bertolino : Guitare, mandoline – Paul Camau : Guitare – Mathieu Aimon : Batterie, chant, percussions – Marine Sahakian : Basse Tarif : 6 € | Location ouverte le 14 décembre 2021 | Ouverture des portes à 20h00

