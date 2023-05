Aston Bonaparte, Dramane Dembélé, Félicia Dotse, Smaïl Kanouté, Kandé Magassa, Native Maqari, Salomon Mpondo-Dicka, Simon Rouby et Aisi Zhou ICI – Institut des Cultures d’Islam, 4 juin 2023, Paris.

Le samedi 03 juin 2023

de 23h00 à 00h30

.Tout public. gratuit

Kurochocin / Yasuke Kurosan – Une exploration du quartier de la Goutte d’Or et la création de nouveaux imaginaires, à travers une exposition multiforme à l’Institut des Cultures d’Islam.

Smaïl Kanouté (France), Simon Rouby (France) et Native Maqari (Nigéria) proposent une exploration du quartier de la Goutte d’Or et la création de nouveaux imaginaires, à travers une exposition multiforme à l’ICI.

Élaborée par Smaïl Kanoute, Native Maqari et Simon Rouby, cette performance inédite dévoile leur ambition commune de questionner l’expérience noire et la migration, en se déplaçant dans le temps et dans l’espace. Yasuke Kurosan, samouraï japonais d’origine africaine ayant vécu au 16e siècle, leur fournit une trajectoire dont ils tirent tous les fils imaginatifs possibles. A travers la notion de lumière noire, ils arpentent les chemins d’une étude comparative subjective entre les cultures du Sahel et du Japon, mêlant danse, percussions et calligraphie.

En partenariat avec le programme « Mondes Nouveaux » du Ministère de la Culture.

ICI – Institut des Cultures d’Islam 19 rue Léon 75018 Paris

Contact : https://www.ici.paris

Compagnie Vivons, 2022, Nora Houguenade