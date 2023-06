ASTI FÊTE VOS JEUX Astillé, 1 juillet 2023, Astillé.

Astillé,Mayenne

Venez faire la fête toute la journée à Astillé !.

2023-07-01 fin : 2023-07-01 . .

Astillé 53230 Mayenne Pays de la Loire



Come and party all day long in Astillé!

¡Venga a celebrar todo el día en Astillé!

Feiern Sie den ganzen Tag in Astillé!

Mise à jour le 2023-06-22 par eSPRIT Pays de la Loire