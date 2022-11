Astier dans Le Grimoire Maudit

2022-12-28 – 2022-12-28 EUR 8 10 Astier est un détective étrange, spécialisé dans les objets ensorcelés et les enquêtes bizarres.



Il reçoit un colis inhabituel, une vieille momie égyptienne qui serre un livre dans ses bras…



Astier va le lire, et déclencher par accidents des sortilèges qu’il ne maitrise pas du tout et qui vont lui donner du fil à retordre… à lui, et à son chat !



Avec Astier

De 5 à 11 ans [durée 50 min] Un spectacle effrayant, mais pour les enfants !

