Asti Even – Spéciale J-J Goldman Miniac-Morvan, 13 novembre 2021, Miniac-Morvan.

Asti Even – Spéciale J-J Goldman L’Acousti’k 2 rue des Ajoncs d’Or Miniac-Morvan

2021-11-13 – 2021-11-13 L’Acousti’k 2 rue des Ajoncs d’Or

Miniac-Morvan 35540 Miniac-Morvan

Asti Even est un vrai show man, le célèbre journaliste de France Télévision Nelson Monfort le surnomme amicalement : ” le Yul Brynner de la chanson française !”.

Bien connu dans le monde de la radio avec son émission ”A Toi l’Artiste”, Asti Even a eu l’idée d’en faire un numéro de Music Hall. Sur scène, son talent artistique incontestable suscite la joie et le plaisir des spectateurs. Dans son spectacle, non seulement il interprète les chansons des plus grands noms de la chanson française, mais en plus l’artiste donne au public des anecdotes incroyables et pétillantes sur la vie des célébrités comme dans plus de 400 émissions qu’il a écrit et présenté chaque matin à la radio. Au programme : Aznavour, Ferrat, Hallyday, Distel, Sardou, Dassin, Reggiani, Delpech, Goldman et bien d’autres… Un grand moment de spectacle, rempli de nostalgie et d’émotions. Deux heures et demi de pur bonheur !

Billetterie en mairie de Miniac-Morvan, ou sur place le soir de l’événement dans la limite des places disponibles

Passe sanitaire et gestes barrières obligatoires

+33 2 99 58 51 77 http://www.miniac-morvan.fr/

Asti Even est un vrai show man, le célèbre journaliste de France Télévision Nelson Monfort le surnomme amicalement : ” le Yul Brynner de la chanson française !”.

Bien connu dans le monde de la radio avec son émission ”A Toi l’Artiste”, Asti Even a eu l’idée d’en faire un numéro de Music Hall. Sur scène, son talent artistique incontestable suscite la joie et le plaisir des spectateurs. Dans son spectacle, non seulement il interprète les chansons des plus grands noms de la chanson française, mais en plus l’artiste donne au public des anecdotes incroyables et pétillantes sur la vie des célébrités comme dans plus de 400 émissions qu’il a écrit et présenté chaque matin à la radio. Au programme : Aznavour, Ferrat, Hallyday, Distel, Sardou, Dassin, Reggiani, Delpech, Goldman et bien d’autres… Un grand moment de spectacle, rempli de nostalgie et d’émotions. Deux heures et demi de pur bonheur !

Billetterie en mairie de Miniac-Morvan, ou sur place le soir de l’événement dans la limite des places disponibles

Passe sanitaire et gestes barrières obligatoires

L’Acousti’k 2 rue des Ajoncs d’Or Miniac-Morvan

dernière mise à jour : 2021-10-27 par