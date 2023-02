Astérix et Obélix l’Empire du Milieu Quais de l’Aumance Hérisson Hérisson Catégories d’Évènement: Allier

Hérisson

Astérix et Obélix l’Empire du Milieu Quais de l’Aumance, 3 mars 2023, Hérisson Hérisson. Astérix et Obélix l’Empire du Milieu Espace Jacques Gaulme Quais de l’Aumance Hérisson Allier Quais de l’Aumance Espace Jacques Gaulme

2023-03-03 – 2023-03-03

Quais de l’Aumance Espace Jacques Gaulme

Hérisson

Allier Hérisson EUR Séance de cinéma à l’Espace Jacques Gaulme de Hérisson, le Vendredi 3 Mars 2023 à 20h00: Astérix et Obélix l’Empire du Milieu. mairie-herisson@wanadoo.fr +33 4 70 06 80 45 Quais de l’Aumance Espace Jacques Gaulme Hérisson

dernière mise à jour : 2023-02-20 par

Détails Catégories d’Évènement: Allier, Hérisson Autres Lieu Hérisson Adresse Hérisson Allier Quais de l'Aumance Espace Jacques Gaulme Ville Hérisson Hérisson lieuville Quais de l'Aumance Espace Jacques Gaulme Hérisson Departement Allier

Hérisson Hérisson Hérisson Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/herisson herisson/

Astérix et Obélix l’Empire du Milieu Quais de l’Aumance 2023-03-03 was last modified: by Astérix et Obélix l’Empire du Milieu Quais de l’Aumance Hérisson 3 mars 2023 Allier Espace Jacques Gaulme Quais de l'Aumance Hérisson Allier Hérisson, Allier Quais de l'Aumance Hérisson

Hérisson Hérisson Allier