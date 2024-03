ASTÉRIX ET LE SECRET DE LA POTION MAGIQUE Centre d’art et de Culture Meudon, samedi 6 avril 2024.

À la suite d’une chute lors de la cueillette du gui, le druide Panoramix décide qu’il est temps d’assurer l’avenir du village. Accompagné d’Astérix et Obélix, il entreprend de parcourir le monde gaulois à la recherche d’un jeune druide talentueux à qui transmettre le secret de la potion magique…

SAMEDI 6 : 17h

MARDI 9 : 14h30

Centre d’art et de culture – Audiodescription

Centre d’art et de Culture 15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon Meudon 92190 Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine Île-de-France