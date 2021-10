Descartes Descartes Descartes, Indre-et-Loire Astérix chez Descartes Descartes Descartes Catégories d’évènement: Descartes

Indre-et-Loire

Astérix chez Descartes Descartes, 22 octobre 2021, Descartes. Astérix chez Descartes 2021-10-22 15:00:00 – 2021-10-22 16:00:00

Les divers structures culturelles de la ville de Descartes : cinéma, centre culturel, bibliothèque municipale, école de musique, musée fêtent la BD Astérix du 16 octobre au 6 novembre par diverses manifestations. Le Musée Descartes invite Mickaël Roux, dessinateur, et Francis Métivier, philosophe, pour la parution de leur BD "René le philosophe" (discussion, dédicace) le vendredi 22 octobre.
musee@ville-descartes.fr +33 2 47 59 79 19 http://www.ville-descartes.fr/

Catégories d'évènement: Descartes, Indre-et-Loire
Lieu Descartes