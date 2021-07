Neuville-sur-Oise Ile de loisirs de Cergy-Pontoise Neuville-sur-Oise, Val-d'Oise Astérix aux Jeux Olympiques Ile de loisirs de Cergy-Pontoise Neuville-sur-Oise Catégories d’évènement: Neuville-sur-Oise

PROJECTION EN PLEIN AIR ORGANISEE PAR LA REGION ILE-DE-FRANCE ————————————————————- **Astérix aux Jeux Olympiques** De Thomas Langmann, Frédéric Forestier Avec Clovis Cornillac, Gérard Depardieu, Alain Delon **SYNOPSIS:** Pour remporter les Jeux Olympiques et permettre au jeune Alafolix d’épouser la Princesse Irina, Astérix et Obélix devront affronter le machiavélique Brutus, fils de César, au cours d’une Olympiade. La projection aura sur lieu sur l’Île de loisirs de Cergy-Pontoise à La Plaine des Moulines. Parking P1/P2, derrière les manèges Pas de réservation.

Projection gratuite. Conditions d’accès des véhicules sur l’Ile de loisirs : https://cergy-pontoise.iledeloisirs.fr/

