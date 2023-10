« Astérisque » conférence spectacle d’un clown et du psy AUX 2 PIANOS Paris, 22 octobre 2023, Paris.

Le dimanche 22 octobre 2023

de 17h30 à 21h00

.Tout public. payant

places non numérotées

nombre de place limité

Que faire si l’angoisse générée par le rapport du GIEC nous immobilise ? les auteurs proposent 3 remèdes pour traiter cette inquiétude : Le rire, La psychanalyse et Le Tibet.

« Quand l’homme moderne perd le sentiment de toute-puissance que reste-t-il ? C’est ce que vous découvrirez avec ce spectacle »

18h : concert Tibétain gratuit à 18h

Le groupe Dawa de la deuxième générations des exilés politiques vont interpréter des chants et danses tibétains.

19h : conférence

Pour certains d’entre nous, les conséquences du dérèglement climatique due au gaz à effet de serre sont source d’angoisse . Cette transition crée

les mêmes tensions qu’on a pu ressentir, lors de la crise du Covid 19, quand un

virus a été plus fort que l’humain.

Avec le rire, la psychanalyse et la culture tibétaine les auteurs présentent comment notre génération peut traverser ces perturbations en restant apaisée et plus proche de notre terre, seule planète vivante connue.

Apaiser l’angoisse naissante des conséquences du réchauffement CLIMATIQUE : ASTERISQUE *

Notre société occidentale aurait-elle perdu la tête dans le chemin de l’industrialisation à outrance et de la croissance à tout prix ? Selon les auteurs, alterner le « premier et le quatrième degré » avec des notions issues de la culture tibétaine, de la psychanalyse et de l’humour permet de faire le pas de coté nécessaire pour s’apaiser dans cet entre deux.

Six mots rythment le spectacle :

Impermanence

Astérisque

Non anthropocentré

Minimaliste

Vulnérabilité

Sublimation

AUX 2 PIANOS 136 rue de lourmel 75015 Paris

Contact : https://fb.me/e/31jwBJgVD assochaar@gmail.com https://www.helloasso.com/associations/c-h-a-a-r-comite-humanitaire-d-aide-a-l-autonomie-psychique-retrouvee/evenements/billetterie-asterisque

David Mallis les 2 comédiens de la Conference spectacle ASTERISQUE un psy et un clown