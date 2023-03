Astéréotypie • Marie Delta en concert à la Station ! La Station – Gare des Mines Paris-18E-Arrondissement Catégories d’Évènement: île de France

Le jeudi 06 avril 2023

de 21h00 à 02h00

. payant 14€ en prévente Billetterie ouverte à la Station durant l’événement dans la limite des places disponibles : 18€ Astéréotypie et Marie Delta débarquent à la Station, pour un concert entre post punk noisy et pop psyché ! Astéréotypie

“Aucun mec ne ressemble à Brad Pitt dans la Drôme… La vie réelle est agaçante !”. Tels sont les mots de Claire Ottaway, la nouvelle recrue d’Astéréotypie, groupe de post-punk énergique tirant parfois sur le garage-rock ou le noisy. Né en 2010 au sein d’un institut médico-éducatif, le groupe revient avec un troisième album fait de textes atypiques et de phrasés lunaires qui aimantent l’oreille et nous embarquent dans une expédition à haute intensité affective. Aucun groupe ne ressemble à Astéréotypie dans la Drôme, ni sûrement même dans le monde… la vie réelle est parfois réjouissante ! Marie Delta

Marie Delta est le projet électronique pop psyché de Mariette Auvray. Ex-membre des groupes Pussy Patrol, BCBG, Eyes Behind, Marietta (chaud) ayant tourné en Europe, en Chine, en Australie et aux Etats-Unis et maintenant à METZ, Mariette nous présentera son premier disque solo “Route de nuit” (La Souterraine). La Station – Gare des Mines 29 Avenue de la Porte d’Aubervilliers 75018 Paris-18E-Arrondissement Contact : https://www.facebook.com/events/549257440586580/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2252%22%2C%22action_history%22%3A%22[%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%7B%5C%22invite_link_id%5C%22%3A491666436230210%7D%7D]%22%7D https://ypl.me/psw

