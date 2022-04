ASTÉRÉOTYPIE + INFECTICIDE FGO-Barbara, 5 mai 2022, Paris.

ASTÉRÉOTYPIE + INFECTICIDE

FGO-Barbara, le jeudi 5 mai à 20:00

ASTÉRÉOTYPIE « Aucun mec ne ressemble à Brad Pitt dans la Drôme… La vie réelle est agaçante ! ». Tels sont les mots de Claire Ottaway, la nouvelle recrue d’Astéréotypie, groupe de post-punk énergique tirant parfois sur le garage-rock ou le noisy. Né en 2010 au sein d’un Institut médico-éducatif, ce groupe (d)étonnant revient avec un troisième album fait de textes atypiques et de phrasés lunaires qui aimantent l’oreille et nous embarquent dans une expédition à haute intensité affective. Croiser le collectif Astéréotypie, ça secoue. Ça fait bouger les jambes quand ça s’élance, ça désarticule les bras à chaque scansion ou rupture de tempo, ça fait hurler en chœur à s’en froisser les cordes vocales et ça fracasse les a priori pour peu qu’il en reste. Aucun groupe ne ressemble à Astéréotypie dans la Drôme, ni sûrement même dans le monde… la vie réelle est parfois réjouissante ! Nouvel album « Aucun mec ne ressemble à Brad Pitt dans la Drôme », le 29 Avril 2022. INFECTICIDE Infecticide ne cesse de chahuter la chanson française avec éclat et ferveur psychoactive. Artistes complets, les trois affreux investissent tous les moyens qui passent entre leurs mains sales pour faire de leur bébé une arme nocturne à caractère sadique. Ici on sue davantage qu’à l’atelier zumba de la mairie, et le cerveau aussi en prend pour son grade, grâce aux paroles dont l’humour désinvolte et grinçant nous rappelle amicalement notre condition d’être humain: “un champignon qui pleure, une petite motte de peur…”

FGO-Barbara 1 rue fleury Paris Quartier de la Goutte-d’Or 75018



